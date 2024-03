Ancião morre eletrocutado ao pisar em fio de bomba d’água no Rio Xapuri

Por Alexandre Lima

Uma fatalidade foi registrada em um porto localizado no Rio Xapuri, próximo a divisa entre os municípios de Brasiléia e Xapuri, no Seringal Triunfo, distante quase 200km entre ida e volta do local da tragédia.

Segundo foi apurado, o ancião identificado como Orlando Bernardo das Neves, de 75 anos, teria ido ao seringal vizinho de canoa, com intuito de buscar seu neto que chegaria em um caminhão de linha, veículo que leva e trás colonos da cidade.

A previsão de chegada do caminhão, estava marcada para as 13 horas. Seu Orlando teria chegado momentos antes e aportado sua canoa com intenção de subir o barranco e pegar seu neto. Não sabia ele, que havia um fio que liga uma bomba d’água no local e estava com uma parte desencapado e ligado de forma errada passando carga. Sem perceber pisou nele e recebeu uma descarga elétrica.

Sem ter alguém por perto, recebeu uma descarga elétrica e morreu no local. Somente cerca de duas horas depois, o dono da propriedade desconfiou já que o caminhão estava pra chegar e decidiu ir no porto para averiguar. Foi quando encontrou o homem estava sobre o fio da bomba já sem vida.

Logo em seguida, conseguiram avisar as autoridades na cidade e equipes da Polícia Militar, Civil e IML, se deslocaram até o local para realizar os procedimentos para concluir o Boletim de Ocorrência – B.O.

O corpo foi retirado do local e levado ao IML na Capital, onde será feito os trabalhos forenses para em seguida ser liberados aos familiares nesta quarta-feira, dia 13.

