Prefeito Sérgio Lopes concede 10% de aumento para servidores  e aprovação do PCCR

Atendendo o convite da categoria o prefeito Sérgio Lopes, participou na noite desta terça feira, 12, de uma Assembleia Geral no Sinteac de Epitaciolândia para ouvir as reivindicações dos servidores sobre correção de tabela e reajuste salarial.

Fizeram parte do dispositivo o prefeito Sérgio Lopes, Eunice Maia Gondim Secretária de Educação, Regiane Moreira Secretária de Administração, Rubens Rodrigues Presidente da Câmara, Rosana Nascimento Presidente do Sinteac estadual, Marcia Lima Presidente do Sinteac de Epitaciolândia, Maria do Carmo representando os servidores da Educação, Fabiana Ribeiro representando as Gestoras escolares, professores, vereadores, servidores, Professor Soares Vice-prefeito e imprensa local.

Ao fazer uma breve explanação dos avanços alcançados em todas as áreas em especial na educação, o prefeito anunciou o aumento de 10% para todos os servidores, ou auxilio no valor de R$ 250,00, a categoria escolheu o aumento por ser mais significativo para todos.

Com esse aumento somando com aumento dado em 2022 que foi de 25%, em sua gestão o prefeito já concedeu 35% de aumento para todos os servidores.

“Estamos aqui para fazer nossa proposta que é de 10%, isso é o que as contas do município suportam, porém, se somarmos com o aumento anterior dado em 2022 que foi de 25% já chega a 35%, essa é uma promessa nossa de campanha e estamos aqui cumprindo, que é a valorização de nossos servidores.”

O prefeito falou ainda a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

“Já faz mais de uma década que essa categoria luta pela aprovação do PCCR, e hoje, estamos anunciando que vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei para a criação do plano juntamente com o aumento de 10%, esse é mais um compromisso assumido que estou cumprindo, a exemplo do pagamento do piso de magistério e outros direitos que foram assegurados na minha gestão.

A presidente do Sinteac Marcia Lima, após deliberar com a assembleia disse que a categoria aceitou a proposta de aumento de 10%, a prefeitura vai encaminhar em caráter de urgência o projeto para Câmara de Vereadores para apreciação e votação do projeto.

