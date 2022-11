Ao participar de encontro com presidente Lula, Gladson Cameli dá demonstração de que a eleição acabou e agora é hora de firmar parcerias

Por Alemão Monteiro

Governador reforçou ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o compromisso de que o governo federal deve continuar tendo com todos os moradores da região amazônica.

Governadores da Amazônia Legal participaram de encontro com o presidente eleito – Foto: Reprodução

O governador do Acre Gladson Cameli (PP), parece ter saído satisfeito do encontro que participou com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, evento que tinha os demais Governadores da região Norte e que teve a leitura de um documento direcionado ao novo presidente.

Lula ouviu toda leitura da carta e depois se disse convicto do seu papel de ajudar proteger e desenvolver Amazônia, trabalhando em parcerias com Governadores e prefeitos.

Gladson Cameli teve uma participação extensa na COP 27 e permaneceu até o final do encontro com Lula, dando uma clara demonstração de que é um democrata e que eleições se encerram quando as urnas dão o resultado final.

Gladson Cameli Governa um estado pobre e sabe o quanto precisa das parcerias com a união e por isso acertou, ao se colocar a disposição de Lula.

Logo após o encontro, o governador embarcou de volta para o Acre, onde deve acompanhar ações da transição e tomar algumas decisões que irão permear seu futuro governo.

O presidente eleito disse, em seu discurso aos governadores, que “assinaria a carta sem reparos” e se comprometeu a estabelecer o diálogo entre o governo federal, os estados e os municípios. “É preciso dar aos estados e aos municípios as condições de cumprir as obrigações constitucionais”, observou.

Participaram, ainda, da solenidade os governadores Mauro Mendes (MT) e Wanderlei Barbosa (TO). Como integrante da comitiva de Lula, a governadora Fátima Bezerra (RN) também esteve presente, além da futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, senadores, deputados federais e estaduais e secretários de Estado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp