Investigado por homicídio é preso em operação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e Rondônia

Por Alexandre Lima

Na última terça-feira, uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e Rondônia resultou na prisão de um indivíduo investigado por homicídio. J. M. L., de 36 anos, foi detido pelas autoridades policiais da Delegacia de Xapuri, em apoio à Polícia Civil de Rondônia, cumprindo um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

O suspeito é apontado como o autor de um homicídio ocorrido em 26 de novembro de 2017, que vitimou Natanael Maciel de Andrade, na Zona Rural de Alto Paraíso-RO. Ele estava foragido desde 2023, quando foi identificado como o responsável pelo crime.

Após sua captura, o investigado permanecerá detido, à disposição da Justiça de Rondônia, e será encaminhado ao Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde.

A Delegada de Polícia Michelle Boscaro ressaltou a importância da operação conjunta entre as polícias dos dois estados, destacando que a cooperação interestadual foi fundamental para localizar o investigado, que estava se escondendo na zona rural do município de Xapuri. Essa ação reforça o compromisso das instituições policiais no combate ao crime.

