Durante abertura do Arraial Cultural, governador sanciona lei que institui o Dia do Quadrilheiro Junino

Em uma noite de clima agradável, sabores típicos, barracas culturais e muita animação, o governador Gladson CamelÍ deu início ao Arraial Cultural, que acontece até domingo, 29, na Gameleira, em Rio Branco. Para marcar a ocasião e valorizar a cultura popular, o governador sancionou a Lei nº 4.599, que cria o Dia do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado anualmente em 1º de junho.

CamelÍ ressaltou que a medida é uma forma de reconhecer o trabalho de inúmeras famílias que se dedicam à tradição junina:

“Cultura é saúde, segurança, educação. O Arraial Cultural é uma oportunidade para esses guerreiros e guerreiras mostrarem seu talento. Essa tradição, comum entre os povos nordestinos e nortistas, valoriza nossa culinária, nossas danças e ainda movimenta a economia e o setor hoteleiro.”

Sobre a gastronomia típica, o governador revelou seus pratos preferidos: “Quibe de arroz, tacacá e a nossa baixaria.”

Com a sanção da nova lei, a data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos Culturais do Estado, permitindo ao governo promover e apoiar iniciativas que celebrem o patrimônio imaterial acreano e fortaleçam a cadeia produtiva relacionada às festas juninas.

A proposta foi apresentada pelo deputado Pedro Longo. A programação do Arraial Cultural vai até domingo e inclui apresentações musicais e culturais, concurso de quadrilhas, venda de comidas típicas e artesanatos.

“Essa lei reconhece o esforço de um grupo que se prepara o ano inteiro, com trajes e cenários encantadores. É um incentivo que valoriza a cultura e aquece a economia. Parabéns ao governador pela sensibilidade”, declarou o parlamentar.

A presidente da Liga das Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Lene dos Santos, entregou uma homenagem ao governador, destacando a importância do reconhecimento:

“Esse gesto mostra o respeito do Estado por um movimento que já enfrentou preconceito. Hoje, temos nosso espaço e nossa identidade reconhecida. O Arraial Cultural é uma celebração que traz alegria a todos.”

Após a queima de fogos, a festa continuou com o concurso da realeza junina, que incluiu categorias como casal mirim, rainha da diversidade e casal junino.

Cultura em alta

Essa iniciativa é mais uma entre as ações do governo para fortalecer a cultura no Acre. Segundo a pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada em junho pela JLeiva Cultura & Esporte, com apoio do Banco Itaú, Fundação Itaú e Instituto Cultural Vale, 28% dos moradores de Rio Branco consideram a festa junina o evento cultural mais importante da cidade, à frente da própria Expoacre, mencionada por 16%.

A festa movimenta diversos setores econômicos e envolve grupos de nove municípios: Rio Branco, Plácido de Castro, Sena Madureira, Porto Acre, Tarauacá, Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, todos disputando o título estadual na Liga de Quadrilhas Juninas do Acre.

O reconhecimento do valor cultural levou o governo a declarar várias quadrilhas juninas como patrimônio cultural estadual. Além disso, em março deste ano, o Instituto Junina Pega-Pega foi reconhecido como entidade de utilidade pública, reforçando a importância da tradição.

“Esse arraial é um dos momentos mais felizes do Acre. Foi pensado com cuidado, segurança e carinho, para todas as idades, da criança aos mais velhos”, destacou Minoru Kinpara, presidente da Fundação Elias Mansour (FEM).

Os vencedores das quadrilhas representarão o estado no circuito nacional, em Canaã dos Carajás, no Pará, levando a cultura acreana para além das fronteiras.

“Devemos ter orgulho desse trabalho incrível. São seis dias de festa, música, dança e muita celebração da nossa cultura”, concluiu Kinpara.

Neste ano, serão distribuídos R$ 150 mil em prêmios. Entre as novidades, está o bingo solidário, cuja renda será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco (Apae).

