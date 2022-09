Apoiador de Ney Amorim chama Alan Rick de “vagabundo”, planta notícia falsa sobre aliança com PT e secretário de Segurança vê crime. Deputado vai à PF

O internauta Romário Levita, apoiador do ex-deputado Ney Amorim, ultrapassou os limites do bom senso. Emitiu áudio ofensivo ao deputado Alan Rick, candidato a senador, em grupos de whatsapp, informando haver uma aliança do parlamentar com o candidato petista Jorge Viana. O comentário foi feito, dentre outros, no grupo “verdadeira situação”, administrado pela advogada Valdete Souza. O internauta descarregou uma série de ataques sem comprovar a veracidade da informação.

A difamação, considerada muito grave, chegou ao conhecimento do secretário Paulo César (Segurança), que alertou: providências serão tomadas a fim de se evitarem injúrias e crimes idênticos (ouça acima). O secretário, de forma serena, disse que a administração do grupo deveria tomar providências e está sujeito a responder criminalmente.

Afirmou ainda não irá prevaricar (deixar de exercer a sua obrigação como autoridade da segurança) diante de flagrantes de desrespeitos, independente se a vítima é postulante a cargo público ou cidadão comum.

Alan Rick, por sua vez, lamentou a “baixaria”, disse ser apoiador do governador Gladson Cameli (PP), de quem é amigo, e do presidente Bolsonaro. Ele se dirigiu ao seu eleitorado, para que não se permitam influenciar pelo que chamou “fake news do desespero” (ouça acima).

“Vou na delegacia, vou na Polícia Federal, onde quer que seja, mas temos que agir contra essas inverdades”, disse.

Os ataques teriam sido produzidos no quartel general de um candidato oponente.

Nos ataques proferidos, Alan Rick é tratado como “vagabundo” e outros impropérios

