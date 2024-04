Churrasco de coveiros em cemitério vira polêmica

Uma foto publicada pelo jornalista Altino Machado em uma rede social neste domingo (28) dividiu opinião de internautas. A imagem mostra uma churrasqueira assando carnes, neste domingo, em meio a túmulos no Cemitério São João Batista, em Rio Branco.

De acordo com Altino Machado, a churrascada está sendo feita por coveiros que estarão de plantão no maior cemitério público de Rio Branco até às 17h. “Bravos coveiros que estarão de plantão até às 17h, no cemitério São João Batista, o mais antigo de Rio Branco, estão começando a assar a carne dominical. Um deles acompanhado da esposa e de uma bebê”, diz a publicação.

A usuária do Instagram Leia Lima comentou que o local do banquete pode ser impróprio. “Um lugar cheio de contaminação! Senhor, abençoe este alimento”, disse. Já Cristina Livas interpretou a notícia de outra maneira: “Se a vida te der limões, faça uma limonada”.

