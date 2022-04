Prefeito Jerry visita Terra Indígena Mamoadate e reafirma compromisso com população indígena

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve durante toda essa semana visitando as aldeias que compõem a Terra Indígena Mamoadate, no alto Rio Iaco. O gestor fez todo esforço para comemorar o Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, junto com os povos Manchineri e Jaminawá.

Jerry Correia foi recebido com honras pelos moradores da reserva indígena e participou de atividades esportivas e culturais. O prefeito foi homenageado e recebeu o carinho dos índios que habitam aquela longínqua região.

“Há muito tempo um prefeito não andava em nossas terras, mas hoje estamos recebendo nosso líder maior, nosso gestor do município que também é um grande amigo dos indígenas”, comentou Arthur Manchineri, Cacique da aldeia Peri.

O prefeito subiu os barrancos do Rio Iaco e visitou as aldeias Extrema, Alves Rodrigues, Senegal, Cumarú, Santa Cruz, Terra Alta, Peri, Jatobá, Laranjeira, Cujubim e Bétel.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp