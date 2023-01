Após fortes chuvas, prefeitura mobiliza equipes e presta assistência às famílias atingidas no bairro Bela Vista

Foram horas de forte chuva na madrugada e início da manhã desta quarta-feira, 18. O volume de água causou transtornos para algumas famílias do bairro Bela Vista e cerca de 17 residências foram atingidas de alguma forma.

A resposta por parte da prefeitura de Assis Brasil foi imediata. Já nas primeiras horas da manhã o próprio prefeito e o vice-prefeito já estavam no local para acompanhar de perto a situação. Foram acionadas as secretarias de Assistência Social, Obras e Saúde que de pronto mobilizaram suas equipes para atuar junto às famílias.

A Secretaria de Assistência Social chegou rápido no local e identificou as residências que foram atingidas. Cada família foi cadastrada e recebeu um kit limpeza para desinfectar os locais onde a água chegou. Já a Secretaria de Saúde enviou uma equipe para distribuir cloro e orientar as famílias. Por fim a Secretaria de Obras empregou esforços com uma equipe e maquinários para desobstruir alguns pontos que acumulavam água.

“Não nos escondemos dos problemas. Pelo contrário, estamos aqui para enfrentá-los e apresentar respostas rápidas à população. Foi o que fizemos nessa manhã, quando informados da situação logo mobilizamos todas as nossas equipes para atender as famílias que precisavam de auxílio”, comentou o prefeito Jerry Correia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp