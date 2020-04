Após mais de 10 anos de obras, Gladson inaugura INTO na próxima semana

Em entrevista concedida durante a visita dos médicos amazonenses ao Acre, o governador Gladosn Cameli (Progressistas) garantiu que as obras do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) finalmente será inaugurado por completo em Rio Branco.

Segundo ele, no máximo entre terça ou quarta da próxima semana o hospital será entregue. “Após longos anos, estaremos inaugurando. No máximo quarta-feira. Estamos concluindo ele, mais uma obra e mais uma promessa cumprida”, comemorou.

Cameli destacou que o Into não será entregue em virtude da pandemia do Covid 19 no Acre, mas, sim em razão do seu compromisso de governo em melhorar a saúde dos acreanos. “Quando quer fazer, dá de fazer. Não é o tempo, basta querer, eu falei isso e estamos cumprindo. Vamos inaugurar toda a estrutura funcionando, como tem ocorrido em todas as obras do nosso governo”, explicou.

A obra estava para ser entregue em dezembro do ano passado, mas, um problema detectado na reta final dos serviços impede que a obra fosse entregue devido à falta de equipamentos hospitalares.

A obra realizada pelo Estado na unidade corresponde a um investimento de R$4,5 milhões, e faz parte das promessas de Gladson à frente do governo do Acre.

O Into foi iniciado em 2010, com previsão de entrega em 2013, ainda na primeira gestão do ex-governador Tião Viana (PT). O terreno possui uma área de 20 mil metros quadrados, mas a construção ocupará pouco mais de 10 mil metros.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...