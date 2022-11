Após roubos de caminhonetes e gados, moradores fecham BR-364 em Acrelândia

Os moradores do município de Acrelândia, no interior do Acre, fecharam a BR-364 na manhã desta quarta-feira (2) em protesto contra a onda de insegurança no município.

Os moradores reclamam dos frequentes roubos no município, principalmente de caminhotes e gados.

“Os manifestantes reivindicam a presença do secretário de Segurança, representante da Polícia Militar e delegado-geral de Polícia Civil para tratar de mais segurança”, diz o radialista Jhonatan Reis em transmissão que fez ao vivo em seu Facebook.

