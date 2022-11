Município do Acre foi o que deu maior votação proporcional a Bolsonaro no país

O município brasileiro que mais votos proporcionais deu ao presidente não reeleito Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de domingo foi Rodrigues Alves, no interior do Acre, no Vale do Juruá. De acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 5.565 municípios brasileiros, Rodrigues Alves deu ao atual presidente 80,51% dos 6.011 votos válidos – Luís Inácio Lula da Silva, o candidato vitorioso no país, obteve por ali 19,49% dos votos – ou seja, magros 1.455 votos.

