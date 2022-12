Após ter casa invadida, homem é morto em Senador Guiomard com 9 tiros

César Araújo da Silva, de 50 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria residência na noite de terça-feira (13), na Rua José de Barros, no bairro São Francisco, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima teria ido até a casa da própria mãe para jantar e retornou para a própria residência, onde funciona mercearia. Após chegar no local, dois membros de uma facção criminosa, que estavam armados, invadiram a residência da vítima e efetuaram vários disparos contra César.

A vítima foi atingida por 9 tiros, nas regiões da cabeça, peito e braços. O cachorro da vítima estava amarrado em uma corda próximo ao local do crime e foi atingido por dois disparos, na boca e no peito.

Após ser baleado, César conseguiu sair do local e caiu na calçada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância do município foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos.

Os PMs realizaram ronda na região para tentar encontrar os autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A motivação do crime seria a guerra a guerra entre facções criminosas no município. O caso será investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.

