Assaltante que conduzia caminhonete da Igreja Católica é indiciado por roubo

Por Alexandre Lima

O assaltante Emerson Alves da Silva de 20 anos, foi indiciado pelo crime de roubo qualificado. Ele foi preso por volta das 07 horas da manhã desta quinta-feira, 21, no município de Capixaba.

A ação foi realizada por policiais do Grupamento Especializado em Fronteira (GEFRON). De acordo com a polícia Emerson Alves era um dos integrantes do bando que invadiu uma casa da Igreja Católica, na região da Vila Betel. Durante a ação dois padres e seminarista foram sequestrados.

Os padres Mateus Santos e Wesley Loseph, além do seminarista Edson Alves foram levados para uma área de mata na região do Sinteac. No local permaneceram amarrados por quase duas horas.

As três vítimas só foram liberadas após o GEFRON apreender a caminhonete e prender o condutor.

Emerson Alves, segundo a investigação, foi o escolhido para levar a caminhonete até a Bolívia, já que não tinha passagens pela Polícia. A investigação para localizar os outros integrantes da quadrilha será realizada pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp