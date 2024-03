“Graças a Deus consegui ser reeleita”, dispara Fernanda Hassem após ofensiva de Socorro Neri

Da redação, com Ray Melo

Após sofrer ofensiva da deputada federal e presidente da executiva municipal do Partido Progressista (PP), Socorro Neri, a atual prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, gravou um vídeo, no qual destaca seu trabalho e dispara: “Final de mandato, né!? Mas graças a Deus consegui ser reeleita”.

As filiações da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, do vice-prefeito Carlinhos do Pelado e da pré-candidata à prefeitura, Suly Guimarães, não agradaram em nada Socorro Neri. A filiação será oficializada na próxima segunda-feira (25) na sede do partido, em Rio Branco.

Em um textão divulgado no grupo do WhatsApp, Socorro Neri deixa claro que não se alegra nenhum pouco com a filiação do grupo de Fernanda.

“Seria motivo de festa filiarmos uma prefeita e seu grupo, mesmo em fim de mandato, se não fosse à custa de DESTITUIR a executiva municipal de Brasileia e de RETIRAR no TAPETÃO a candidatura a prefeito de um progressista leal como é o Joelso Pontes”, escreveu Neri.

No vídeo, mesmo sem citar Socorro Neri, Fernanda Hassem ironizou o termo usado nos comentários.

“É tão bom ver a nossa cidade ser erguendo a várias mãos e a gente não para não. Final de mandato, né!? Mas graças a Deus consegui ser reeleita, povo reconheceu o nosso trabalho voltado para as pessoas e a cidade. Tamo junto”, afirmou a prefeita.

