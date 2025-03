Baile Vermelho e Preto é tema da 2ª noite do Carnaval da Família em Rio Branco

A segunda noite do Carnaval da Família, em Rio Branco, será realizada neste sábado, 1º de março, trazendo o tradicional Baile Vermelho e Preto. O evento é uma parceria entre o governo do Acre, a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Acre (Acisa). A programação começa às 18h, com o DJ Marcelo Cordeiro na abertura.

A coroação da Rainha Trans e da Rainha Gay se dará às 19h, trazendo momentos de emoção para o público. Logo após, a partir das 21h, a banda Os Mugs II sobe ao palco para comandar a festa até às 23h, quando entra a Banda Arregaça Aê, com mais música ao vivo para os foliões.

Seguindo o cronograma, às 23h40, o DJ Lauro Félix agita o evento com o seu set. Logo após, à 1h, a cantora Sandra Melo sobe ao palco para continuar a festa, encerrando a programação do segundo dia com chave de ouro.

As apresentações são feitas na Passarela do Samba, localizada na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça da Revolução. O evento conta com vendas de bebidas, comidas e acessórios, para que o público aproveite a noite confortavelmente.

Confira a programação completa deste sábado:

