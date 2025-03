Concursos das rainhas trans e gay agitam a segunda noite do Carnaval da Família

A realeza do carnaval 2025 está completa. Milhares de pessoas vieram prestigiar os concursos de Rainha Trans e Rainha Gay, realizados neste sábado, 1º, na segunda noite do Carnaval da Família, no Centro de Rio Branco.

O evento é uma realização do governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Acre (Acisa), e tem uma vasta programação, que segue até a próxima terça-feira, 4 de março.

O morador do bairro Cidade Nova, Etelyon Carlos, veio prestigiar o evento e torcer por seus amigos. “As minhas expectativas são as melhores, eu venho da área cultural. Eu tenho dois amigos que vão concorrer, então a minha torcida está aqui dividida pelos dois”, declarou.

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, exaltou a importância do evento. “A gente percebe que as famílias abraçaram esse carnaval, um carnaval alegre, divertido, acima de tudo inclusivo, diversificado, com muita organização, isso demonstra essa união entre o governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, otimizando as equipes, otimizando recursos para organizar e proporcionar uma festa linda para as famílias aqui da nossa capital”, destacou.

A vencedora do concurso Rainha Trans, Natasha Housthon, ressaltou a importância da inclusão e representatividade. “Eu fico feliz pelo fato de ser uma trans que representa muitas caras. Eu não estou falando de beleza, estou falando de uma pessoa que entende as dificuldades que as trans passam no dia a dia”, disse.

Já a vencedora do concurso Rainha Gay, Katarina Brandão, falou sobre o sentimento de realizar um sonho. “Hoje estou vivendo uma explosão de sentimentos. Eu acho que é para provar para o público e para as pessoas que qualquer um é capaz de realizar os seus sonhos”, ressaltou.

Com a escolha das Rainhas Trans e Gay, a realeza do Carnaval da Família 2025 ficou completa, pois na primeira noite foi realizado o concurso para a escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval. As vencedoras do concurso receberam a premiação em dinheiro de R$ 4.350,00.

Resultado dos concursos

Rainha Trans

1° Lugar: Natasha Houston – 197,3 pontos

2° Lugar: Penélope Souza – 196,1 pontos

3° Lugar: Israeli Lima – 178,1 pontos

Rainha Gay

1º Lugar: Katarina Brandão – 197,6 pontos

2º Lugar: Monique Agatha – 197,3 pontos

3º Lugar: Ramona Sindel – 194,6 pontos

