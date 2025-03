Shows com artistas locais garantem a festa dos foliões durante o Carnaval da Família

Na primeira noite do Carnaval da Família 2025, artistas locais garantiram a festa dos foliões. O primeiro show da noite foi com a banda nacional Tchakabum. E para seguir animando o público, artistas do cenário acreano subiram ao palco para alegria do público.

Para valorizar e promover os músicos e artistas locais, a organização evento promovido pelo governo do Acre, prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), montaram uma vasta programação com a participação de diversas bandas e profissionais acreanos para animar o público durante as cinco noites do Carnaval da Família 2025.

A primeira apresentação local foi com o DJ Black que falou sobre a valorização dos artistas locais.

“Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a prefeitura Acisa e o governo do Estado, porque colocou um super time de artistas locais pra gente poder abrilhantar essa festa Carnavalesca. Então, no meu caso, que estou programado pra fazer a abertura, e estou muito feliz, né? E pra gente é uma satisfação, o artista da terra ser tão valorizado quanto o artista nacional”, ressaltou Black.

Atuando há 28 anos em diversas bandas com apresentações na capital Rio Branco, nos municípios do interior do Acre e até mesmo em outros estados, o cantor Eduardo Safadão falou sobre a alegria em está sempre presente nas festas de carnaval.

“Pra gente está sendo uma honra abrir o carnaval como banda regional, já tivemos o show Tchakabum aqui, a casa tá cheia, como diz o artista, a festa vai ser maravilhosa, a gente espera suprir aquilo que esperam da gente que é levar alegria, eu tenho certeza que vai ser muito bom”, frisou o cantor Eduardo Safadão.

A moradora do bairro Esperança, Raina Keila Cavalcante veio pular a primeira noite do Carnaval e parabenizou a organização. “Olha, eu estou achando o Carnaval muito top. Carnaval está demais. Parabéns pela organização, está tudo de bom”, ressaltou a foliã.

Assim como o Carnaval da Família atrai moradores de outros municípios, o evento também recebe a visita de pessoas de outros estados, como é o caso de Igor Andrade que veio de Rondônia com sua família.

“Eu vim de Porto Velho com minha esposa e sobrinha e estou achando top, muito bom. Essa é primeira vez e eu prometo vir mais”, ressaltou o folião.

Sobre a organização do Carnaval da Família Eduardo destacou a importância dessas parcerias.

“Eu acho que só engrandece, porque aí junta forças, eu acho que tudo que a gente junta forças pra realizar fica mais forte, eu tenho certeza que a estrutura tá maravilhosa, eu estou vendo daqui, a sonorização também está de parabéns, então parabéns ao governo, a Prefeitura e a Acisa que também está junto nessa organização. E espero que a gente supra aí essa necessidade como eu já falei, de alegria”, acrescentou Eduardo.

Confira a programação das cinco noites de Carnaval: PROGRAMACAO-DE-CARANAVAL-2025

