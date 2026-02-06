Coronel Ulysses cobra DNIT e Governo Federal por obras mal executadas e descaso histórico com a BR-364

A situação da BR-364 voltou ao centro do debate político após reunião da bancada federal do Acre com representantes do DNIT e do Governo Federal, realizada para cobrar ações concretas e urgentes para a recuperação da rodovia, considerada a principal via de integração do estado.

Durante o encontro, o deputado federal Coronel Ulysses foi enfático ao denunciar o descaso histórico do Governo Federal com a BR-364 e a má execução das obras realizadas nos últimos anos, mesmo após a destinação de recursos bilionários.

“O que precisa ficar claro é que, se a bancada federal não tivesse pressionado, esses recursos sequer teriam sido liberados. Nós só conseguimos os primeiros R$ 600 milhões porque toda a bancada foi a Brasília cobrar. E, ainda assim, o resultado está longe do aceitável”, afirmou o parlamentar.

Segundo Coronel Ulysses, quando os parlamentares assumiram seus mandatos, no início de 2023, a situação da rodovia era ainda pior. Após cobranças, caravanas e fiscalização direta, houve uma melhora pontual em alguns trechos, reduzindo o tempo de deslocamento em partes do trajeto. No entanto, o problema estrutural permanece.

“O governo federal não trata a BR-364 como prioridade. Isso fica evidente quando se compara os gastos: enquanto cerca de R$ 1 bilhão foi aplicado na rodovia, mais de R$ 25 bilhões foram destinados via Lei Rouanet. Com todo respeito à cultura, mas estamos falando de uma estrada que salva vidas”, criticou.

O deputado também questionou a qualidade das obras executadas e cobrou fiscalização rigorosa das empresas contratadas. Para ele, o argumento de solo difícil e condições climáticas não pode servir de justificativa para serviços mal feitos.

“Quem assume uma obra desse porte sabe onde está trabalhando. Se a empresa faz um serviço ruim, tem que ser multada, penalizada e até impedida de participar de novas licitações. O povo do Acre não merece esse tipo de descaso”, reforçou.

Outro ponto levantado por Coronel Ulysses foi a falta de estratégia na execução das obras, que acabam sendo rapidamente deterioradas pelo tráfego pesado, além da preocupação com a concessão da rodovia e a instalação de pedágios antes mesmo da conclusão das melhorias.

“Estamos caminhando para uma situação absurda, onde o povo vai pagar mais caro para trafegar em uma estrada ruim, enquanto empresas passam a lucrar antes mesmo de entregar as obras. Isso precisa ser discutido, fiscalizado e, se necessário, questionado judicialmente”, alertou.

O parlamentar também fez um resgate histórico e pessoal sobre a BR-364, lembrando o sacrifício de trabalhadores que perderam a vida durante a abertura da estrada, reforçando que a rodovia representa muito mais que infraestrutura: é uma questão de dignidade, sobrevivência e respeito ao povo do Acre, especialmente da região do Juruá.

Curtir isso: Curtir Carregando...