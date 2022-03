Bebê de 1 ano é internado na UTI com queimaduras de 2º grau

Asaf Ruan está internado no Hospital da Criança desde quinta-feira (17) quando se queimou com água quente — Foto: Arquivo da família

O bebê Asaf Ruan, de 1 ano, está internado desde a última quinta-feira (17), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança de Rio Branco, com queimaduras de 2º grau. Ele ficou ferido após puxar de cima do fogão uma leiteira de água quente que seria usada para fazer café.

Sem condições financeiras, os pais do menino passaram a pedir doações de fraldas, lenços umedecidos, sabonete líquido, pomada contra assaduras e outros produtos de higiene pessoal. A criança é acompanhada pela mãe no hospital.

A família mora no bairro Vista Linda, próximo ao bairro Caladinho, em Rio Branco. A criança foi atingida, principalmente, na cabeça e rosto pela água quente, também parte das costelas e do tórax. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a criança.

“Agora estão estourando as bolhas, o hospital está tentando com os remédios para cicatrizar. Foi muito rápido o que aconteceu, trabalho fora, com diárias, fazendo salgadinhos e minha mulher foi fazer um café. Ele começou a andar e, com descuido, se arrastou, ficou em pé no fogão e conseguiu alcançar com as pontinhas dos dedos e derrubar a panela em cima da cabeça dele”, relembrou o pai do menino, Igor Daniel Ximenes.

Asaf e os pais se mudaram de Rondônia (ROO) para Rio Branco em busca de melhores condições de vida. Há cerca de um mês eles se instalaram na região do Caladinho. O pai diz que o filho está na UTI para evitar contrair alguma bactéria.

“Ele está em uma sala dentro da UTI, em uma sala mais reservada, porque as queimaduras foram muito fortes e para não pegar nenhuma bactéria. Pediram alguns remédios que são necessários para fazer uma limpeza nele. Deram tranquilizantes para ele não ficar se mexendo e machucando”, afirmou.

Religioso, Ximenes disse que acredita que o filho vai sair logo dessa situação. “Inchou um pouco, mas não afetou tanto. As queimaduras não chegaram a 3º grau, não sei quantos porcento atingiu o corpo dele porque estava muito nervoso no dia e não lembro bem”, falou.

O pai destacou também que já recebeu mais de R$ 120 em dinheiro nas doações. O dinheiro foi usado para comprar fraldas e pomadas contra assaduras.

“Estou tentando refazer a vida, está tudo muito difícil, chegamos há pouco tempo. Minha esposa não tem família aqui, tenho minha mãe e ela que está muito ajudando muito. O pessoal tem ligado e pedido o Pix, fazem transferência ou ligam para a gente ir buscar em algum lugar. Estou agradecendo muito a Deus”, concluiu.

