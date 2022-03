Peruano é morto com facadas no peito após briga

Suspeito de matar peruano com facadas no peito no interior do AC foi preso em flagrante — Foto: Arquivo pessoal

O peruano Keiter Valera Linares, 43 anos, foi morto a facadas nesse domingo (20) no Centro da cidade de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Segundo a Polícia Militar, ele levou ao menos três golpes de facão na região do peito e morreu antes de receber socorro médico.

A informação é que a vítima estava em uma bebedeira desde a noite de sábado (19) e que durante a manhã teve um desentendimento com um homem e acabou dando um tapa nele. Foi então que esse rapaz saiu do local e depois voltou com um facão já em direção ao peruano e desferiu os golpes.

Testemunhas relataram à polícia que os dois tinham uma rixa antiga e que, inclusive, faziam ameaças um contra o outro. A PM-AC fez buscas na região e conseguiu localizar e prender em flagrante o suspeito do crime, que estava na casa da mãe dele.

“Nos foi repassado que eles estavam numa bebedeira, que já faziam ameaças um contra o outro e logo que o dia amanheceu o que foi a óbito deu uns tapas nesse agente, que saiu, buscou uma faca e quando voltou acabou desferindo os golpes de faca. Nós temos uma equipe de plantão todos os dias na cidade que, de modo rápido, realizou a prisão do criminoso”, disse o tenente-coronel Edvan Rogério, comandante da PM-AC na região.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp