Mulher sofre traumatismo craniano após colisão entre motos

Acidente aconteceu nesta terça-feira (22), na Avenida Sobral/Foto: ContilNet

O motociclista Wenderson Diego Cabreiro da Silva, 23 anos, ficou ferido e a mulher que estava na garupa da moto dele, idenficada como Isali santos de Oliveira, 19, ficou gravemente ferida, após um acidente de trânsito envolvendo duas motos, na manhã desta terça-feira (22), na Avenida Sobral, bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A vítima foi parar no PS, em estado grave/Foto: ContilNet

Segundo informações das autoridades de trânsito, Wenderson pilotava uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha e placa MZO-8A46, com a passageira Isali na garupa, no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle e bateu na traseira de outra motocicleta modelo Titan de cor preta e placa QLZ-5350, que seguia no mesmo sentido e estava sendo conduzida por um homem ainda não identificado, que estava aguardando para fazer a conversão e entrar na rua das Mangueiras.

Com a força do impacto, Wenderson e Isali foram arremessados e cairam no asfalto. Na queda, Isali bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e ficou desacordada. O motociclista da outra moto permaneceu no local.

O condutor não ficou em estado grave/Foto: ContilNet

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e encaminharam as quatro pessoas ao pronto-socorro de Rio Branco, sendo que Wenderson ficou estável. Já Isali ficou em estado de saúde grave, pois teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.

Policiais Miliares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, os veículos foram removidos por um guincho e a pista foi liberada.

