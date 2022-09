Bebê de um ano morre após se afogar em balde com água

O pequeno Brayan Rhyan Silva Santos, de 1 ano, morreu após se afogar em um balde com água no final da tarde desta quinta-feira (15), dentro da própria residência na Travessa da Amizade, no Ramal do Pica-Pau, na região do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a criança estava dentro da residência com a própria mãe. A mulher estava distraída lavando louça, quando o bebê acabou caindo dentro do balde com água. A criança passou muito tempo submersa e já estava sem respiração.

Ao ver a criança afogada, a mãe de Brayan gritou pedindo ajuda aos vizinhos, que chegaram rápido e ajudaram a tirar a criança de dentro do balde. Uma vizinha estava mais calma e conseguiu ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o médico plantonista conseguiu ensinar pelo celular a vizinha a fazer a reanimação cardiopulmonar e depois de alguns minutos, a criança voltou a respirar normalmente.

Criança chegou com vida ao PS, mas não resistiu/Foto: ContilNet

O Samu enviou primeiro uma ambulância de suporte básico, que foi ao local, continuou os primeiros atendimentos e pediu apoio a ambulância de suporte avançado, que conseguiu estabilizar a criança e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O pequeno chegou no hospital chorando e em estado de saúde grave. Minutos depois, Bryan acabou morrendo na sala de emergência pediátrica.

O corpo de Bryan foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos. A família da criança registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestou esclarecimento a autoridade policial.

