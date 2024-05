Deputado Tadeu Hassem participa de eventos em comemoração aos 48 anos de emancipação política de Assis Brasil

Na tarde desta sexta-feira (17), o deputado estadual Tadeu Hassem chegou ao município de Assis Brasil para participar das atividades realizadas em comemoração aos 48 anos de emancipação política administrativa.

Na ocasião, o parlamentar participou da entrega do Auditório da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Iris Célia Cabanellas Zannini, uma obra realizada pela secretaria de estado de educação. Em seguida, o parlamentar se dirigiu ao local onde aconteceu o desfie cívico Militar juntamente com as autoridades que se fizeram presentes na solenidade.

Além do deputado Tadeu Hassem, outras autoridades se fizeram presentes, dentre elas: Governador Gladson Cameli, Prefeito Jerry Correia, Vice-prefeito Reginaldo Martins, Autoridades de Iñapari, presidente da Câmara Wendel Marques, secretários estaduais, secretários municipais e outros.

Lá, Tadeu participou da assinatura da ordem de serviços de outra obras, investimento este feitos pelo Governo do Estado que é a construção de casas populares e também a construção de Pontes.

“Para mim é uma satisfação muito grande poder estar presente em mais um aniversário do meu querido município de Assis Brasil. Parabenizar o prefeito Jerry Correia que muito tem feito para desenvolver o município. Hoje já é possível notar que Assis Brasil mudou para melhor, é um povo querido alegre e muito receptivo e Assis Brasil está de parabens!”, concluiu Tadeu.

