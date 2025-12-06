Brasileia conquista Selo Ouro e alcança marca histórica em transparência pelo Radar Nacional da Transparência Pública







Por Fernando Oliveira- Secom/ Prefeitura de Brasileia O município de Brasileia alcançou, pela primeira vez, o Selo Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), consolidando-se como referência estadual e nacional em transparência e gestão pública responsável. O resultado foi divulgado oficialmente nesta quinta-feira (04), durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis (SC). Com nota de 86,28%, Brasileia atingiu um dos níveis mais elevados…







