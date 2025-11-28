Noticias da Fonteira

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia

nov 28, 2025




Por Secom/ Prefeitura de Brasileia A cidade de Brasiléia sediou, neste domingo (23), a grande final do Campeonato de Mountain Bike 2025 da Regional do Alto Acre, encerrando a temporada com uma prova de 62 quilômetros que reuniu atletas de diversas cidades do Acre e até do Peru. O evento foi realizado pela Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a equipe Unibike e gabinete do Deputado Afonso Fernandes. O percurso da final seguiu pela tradicional Trilha dos Pedidos, passando pelo Ramal do Polo…



