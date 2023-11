Brasileia inaugura projeto piloto para destinação correta de resíduos sólidos no Alto Acre

Por Alexandre Lima

No cenário pioneiro do Alto Acre, o município de Brasileia dá início ao ambicioso Projeto Piloto de Destinação Correta de Resíduos Sólidos. Em uma visita marcante nesta quinta-feira, 23, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Zico Rocha, acompanhado pela equipe de gabinete da Prefeitura, composta por Amanda Cristina e Lajúcia Cantuário, recebeu figuras importantes, destacando-se o Dr. Denilson Campelo, Diretor da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Marcus Frederick, Secretário Executivo da AMAC, e Ermerson Leão, Coordenador do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre.

A comitiva não poupou esforços ao inspecionar de perto o aterro controlado (popularmente conhecido como “Lixão”) de Brasileia e Epitaciolândia, localizado no KM 10 no sentido Brasileia/Assis Brasil. A visita visava compreender as condições atuais dessas áreas cruciais para o gerenciamento de resíduos sólidos na região.

Destaca-se a importância da participação da Prefeita Fernanda Hassem, que ocupa a posição de Vice-Presidente no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, ao lado do Presidente Tião Bocalom, Prefeito de Rio Branco. Este consórcio desempenha um papel crucial na coordenação de esforços entre os municípios para lidar com a crescente preocupação nacional em relação à gestão adequada de resíduos sólidos.

Cabe ressaltar que a legislação brasileira estabelece como prazo limite até 2024 para que os prefeitos resolvam efetivamente o desafio da coleta e destinação correta de resíduos sólidos. O passo dado por Brasileia não apenas atende a essas diretrizes, mas também sinaliza um compromisso visionário com a sustentabilidade ambiental na região do Alto Acre. O Projeto Piloto emerge como um farol de inovação, apontando para um futuro onde a gestão consciente dos resíduos se torna uma norma, não apenas uma exceção.

