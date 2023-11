Senador Sérgio Petecão destina quase R$ 1 milhão à assistência social do município Sena Madureira

Por Alemão Monteiro

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça (21), mais um empenho no valor de quase R$ 1 milhão ao município de Sena Madureira. Informou serem os recursos provenientes de sua indicação junto ao Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para equipar as unidades de assistência social do município.

Esclareceu que serão R$ 240 mil para investimentos na Unidade de Acolhimento; outros R$ 350 mil para o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), o Manoel Sobral Pinheiro Gonçalves, e mais R$ 400 mil para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Crea) Narcy Barros de Almeida.

“São investimentos destinados diretamente à prefeitura para que possa melhorar sua capacidade de atendimento e fortalecer suas ações em prol da população que precisa muito de assistência social. Trata-se de investimentos diretos que, na prática, melhoram as condições de vida da população local, principalmente as (condições de vida) das (classes) menos favorecidas, que são as que mais me preocupam. Meu mandato é 100% popular e está à disposição da população”.

