Noticias da Fonteira

Brasiléia recebe pela primeira vez, VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial – Acre é o Nosso Negócio

nov 27, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento-Secom / Prefeitura de Brasileia Caravana de Crédito Acredita é sediada em Brasileia A cidade de Brasileia recebe, entre os dias 26, 27 e 28, no auditório do Senac, o VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial Acre é o Nosso Negócio, juntamente com a Caravana de Crédito Acredita, uma iniciativa nacional do Sebrae que percorre o país levando capacitação, orientação e oportunidades de acesso ao crédito para empreendedores. O evento reúne…



