Brasileira tem braço esmagado por caminhão após acidente em Cobija – Bolívia

O acidente ocorreu por volta das 11 horas desta Sexta-Feira, segundo informações, um guarda chuva seria a principal causa.

Informações obtidas por populares que passavam no local alegam que a mulher brasileira conduzia a sua motocicleta modelo POP 100 pela Av. Internacional no lado boliviano, próximo ao município de Epitaciolândia quando foi surpreendida pelo guarda chuva que se desprendeu de um moto-taxista que estava a sua frente.

O guarda chuva foi em direção a brasileira fazendo com que ela perdesse o controle da moto indo ao solo, no exato momento em que passava um caminhão, um dos pneu do caminhão passou em cima de seu braço direito deixando completamente deformado no local. Felizmente, por pouco não o caminhão não passa sobre o capacete.

Após o ocorrido, populares tentaram ajudar a vitima até que a ambulância do pais chegasse ao local, com a chegada da ambulância, a vítima foi transferida para atendimento médico correspondente.

A equipe do Jornal Oaltoacre ainda não conseguiu informações sobre seu estado de saúde, tão pouco sobre sua identificação.

Os vídeos a seguir contém cenas forte, não sendo recomendadas para menores de idade ou pessoas que tem Hematofobia.

