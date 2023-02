Organização ajusta os últimos detalhes para o Carnaval de Brasileia 2023

O Carnaval de rua em Brasiléia estará volta neste sábado, dia 18. Após um jejum de três anos devido a pandemia da Covid-19, retorna com força total. Esse ano, o evento vai acontecer através de uma parceria público privada. A prefeitura entra como apoiadora e a Companhia Raio de Lua, presidida pelo empresário Naldo Maia, realiza a festa.

A equipe do site oaltoacre esteve na praça Hugo Poli, para acompanhar os últimos ajustes para as quatro noites de muita folia e diversão.

O empresário falou com exclusividade à nossa reportagem sobre as expectativas da festa.

“Estamos com uma expectativa muito boa, já estamos preparando o local, revendo todos os detalhes para garantir quatro noites de muita diversão aos nossos foliões. Vamos apostar nas bandas locais que sem sombra de dúvidas, vai garantir muita animação, além disso, teremos Dj’s para agitar a galera nos intervalos. No domingo teremos a matinê para criançada e a carreta furacão puxando o tradicional bloco “As Rolinhas do Coronel”, destacou o empresário Naldo Maia.

Veja a reportagem completa em vídeo:

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp