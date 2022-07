Caminhão cai em rio e quase afunda ao tentar sair de balsa no interior do Acre

Um caminhão quase afundou ao deslizar no barranco, na tarde dessa quarta-feira (6), enquanto tentava sair da balsa que faz a travessia do rio entre a comunidade da Sibéria e área urbana de Xapuri, no interior do Acre.

Por conta do incidente, o deslocamento entre a comunidade e a cidade ficou interrompido por cerca de duas horas enquanto caminhão era retirado do local. O veículo era da empresa Energisa, que fazia um trabalho na região.

Caminhão quase afunda ao tentar sair de balsa no interior do Acre — Foto: Arquivo pessoal

Segundo o secretário de Infraestrutura de Xapuri, Josué Pereira da Silva, ninguém ficou ferido e o veículo foi retirado com o auxílio de duas máquinas pesadas particulares.

“Primeiro conseguiram uma máquina particular para puxar o caminhão e a gente conseguiu uma outra máquina também particular e foi assim que deu certo, com essas duas pás carregadeiras. Aconteceu era por volta das 16h30 e quando foi retirado já tinha entrado pela noite, foram umas duas. Estão aqui trabalhando na construção da ponte e espero que acabe com esse sofrimento do povo que utiliza essa balsa”, disse o secretário.

Em março deste ano foi assinada a ordem de serviço que vai dar início a construção da ponte que liga a área urbana de Xapuri a comunidade isolada onde fica Reserva Chico Mendes. A previsão é de que a obra seja concluída em dois anos. O valor da obra é de R$ 40 milhões.

Em nota, a Energisa confirmou que o veículo foi retirado da água na noite dessa quarta e informou sobre o trabalho que tem desenvolvido na região.

“A Energisa informa que tem realizado grandes investimentos no Acre, como a aquisição de veículos especiais para enfrentar os desafios geográficos e proporcionar aos acreanos o melhor fornecimento de energia elétrica. Ao longo desses quase 4 anos de atuação no Acre, a Energisa investiu quase R$ 1 bilhão no sistema elétrico. Sobre a ocorrência, a distribuidora informa que o veículo foi retirado ainda na noite dessa quarta.”

Após a retirada do veículo, o secretário informou que houve um problema no motor da balsa, que chegou a ficar à deriva por alguns minutos.

