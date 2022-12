Cantora sertaneja e cunhado morrem em acidente de trânsito

A cantora sertaneja Rosy Mel, 29 anos, e o cunhado dela, Adalberto Gomes Macedo, 33, morreram em um acidente após o carro em que eles estavam sair da pista e colidir com uma cerca. O caso ocorreu na zona rural de Mineiros, na região sudoeste de Goiás, no último domingo de natal (25/12). As informações são do portal g1.

Corpo de Bombeiros afirmou que uma das vítimas que dirigia o carro, Adalberto, teria se desentendido com um motociclista que seguia no mesmo sentido que ele na rodovia.

O acidente ocorreu na GO-306. Segundo o socorro que atendeu o acidente, a cantora morreu ainda no local. Já o motorista do carro, que também levava outras três pessoas, chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes

