Polícia Civil prende foragido da justiça

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões – DCORE, prendeu na tarde da segunda-feira (12/09/2022), em cumprimento de 02 (dois) Mandados de Prisão Preventiva em desfavor de W.F.D.S. (26 anos).

Um dos mandados de prisão foi expedido pela Vara de Execução Penal de Rio Branco e outro expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, pela prática dos crimes de roubos, ocorrido em 2015.

O preso, W.F.D.S. (26 anos), estava foragido da justiça, o qual foi localizado e capturado em via pública no bairro do Bosque.

O indivíduo ainda tentou fugir da ação policial mas foi captura e conduzido a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para o procedimento de praxe e ficará à disposição da justiça.

