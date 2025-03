Menores de idade são identificados na entrada do Carnaval da Família

Para garantir a segurança dos foliões, a organização do Carnaval da Família está inserindo pulseiras de identificação em todos os menores de 18 anos que adentram no espaço reservado para o evento.

O Carnaval da Família é uma realização do governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa), a tem uma vasta programação, que segue até a próxima terça-feira, 4 de março.

Os menores acompanhados de responsáveis deverão apresentar identificação e preencher formulário próprio, nos dois portões de entrada, comprovando o vínculo de responsabilidade com a criança ou adolescente.

De acordo com Enilla Vasconcelos, uma das responsáveis pela identificação, cada menor recebe uma pulseira onde deverá conter o nome e o telefone do responsável, assim, em caso de perda a criança poderá ser encontrada facilmente.

“A gente também está fazendo a conscientização dos responsáveis aqui na entrada sobre ter essa segurança maior, já que é um local que tem muitas pessoas, então a gente pede esse reforço redobrado dos responsáveis”, destacou Enilla.

Flávia Fernandes, mãe da pequena Lara Regina, de 5 anos, aprova a iniciativa. “Eu acho muito importante esse trabalho, para que a gente possa ter a segurança de trazer os nossos filhos”, comentou.

A programação desta noite segue com o show nacional de DJ Calixto e apresentações de bandas locais.

