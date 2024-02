Carnaval de Brasiléia terá 5 dias de segurança reforçada com monitoramento de câmeras

Por Alexandre Lima

12 atrações musicais, espaço para crianças e participação do bloco Rolinhas do Coronel irão animar os foliões.

As cinco noites de carnaval na cidade de Brasiléia, localizada na fronteira com a Bolívia, terá um reforço da segurança pública, onde já conta com um grande efetivo de militares da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, além de apoio de segurança privada no espaço da praça Ugo Poli.

Com início nesta sexta-feira, dia 9 e término na próxima terça-feira, dia 13, a Prefeitura Municipal tem uma grande equipe que está coordenando o espaço, dando apoio para uma empresa local que estará trabalhando em parceria na realização do evento.

Praça Ugo Poli está sendo preparada para receber muitos foliões durante cinco dias.

Brasiléia tem um carnaval famoso e espera um grande número de visitantes, dos municípios vizinhos da regional (Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri) e Cobija, lado boliviano. Também se prepara visitantes da capital e fora do estado.

12 atrações musicais já estão confirmadas para animar os foliões. A Praça Ugo Poli está sendo preparada com barracas de alimentação, bebidas e banheiros, além de espaço dedicado as crianças, que poderão se divertir junto com seus pais.

Nesses cinco dias de folia, com certeza o mais esperado será o domingo, dia 11, quando o Bloco das Rolinhas do Coronel, que participa do carnaval de fevereiro desde os anos 90, onde os homens se caracterizam de mulher, ou vice-versa, e descem da parte alta até a praça, reunindo milhares de pessoas.

Segurança a mais

Neste ano, o carnaval em Brasiléia terá um reforço a mais na segurança oferecida ao folião. A Polícia Civil com o apoio irrestrito do judiciário, através da Comarca do Município, estará instalando um sistema de monitoramento na Praça Ugo Poli.

Várias câmeras de vigilância estão em pontos estratégicos para filmar registrar possíveis ações de pessoas que por ventura, venham praticar ações ilícitas. Toda a quina carnavalesca estará sendo monitorada e essas imagens poderão ajudar na identificação desses indivíduos travestidos de foliões.

Foi informado que esse projeto poderá ser implantado definitivamente na região de fronteira, podendo ajudar na solução de casos de furtos, arrombamentos e outros crimes.

Aquecendo economia

A realização do carnaval na cidade, é um dos meios que ajuda no aquecimento da economia local. Os barraqueiros tem uma oportunidade de ganhar um extra durante as cinco noites, com a venda de bebidas e comidas.

Junto com os barraqueiros, os vendedores informais, tanto brasileiros como bolivianos, onde se juntam aos demais empreendimentos como hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros.

