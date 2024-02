Em ação conjunta, forças de segurança apreendem mais de 95 quilos de entorpecentes

Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante a Operação P.R.O.T.E.T.O.R das Divisas e Fronteiras, uma ação integrada entre as Polícias Militar, Civil, Federal e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), foram apreendidos 95 quilos de entorpecentes no município de Rodrigues Alves.

A ação ocorreu durante o policiamento fluvial no Rio Juruá, quando uma equipe do Grupamento de Operação Especiais da Companhia de Policiamento do 6° Batalhão da Polícia Militar interceptou duas embarcações. Eles transportavam 99 barras de drogas, sendo 61 quilos e 360 gramas de maconha e 34 quilos e 250 gramas de cocaína, totalizando 95 quilos e 600 gramas de substâncias entorpecentes apreendidas. Três pessoas foram presas na ação.

Os policiais encaminharam os envolvidos e os entorpecentes apreendidos à Delegacia de Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, para os demais atos investigativos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp