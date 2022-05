Servidora da Saúde ora por Jenilson e pede que Deus abra as portas para sua vitória: “Assim como abriu o mar vermelho”

ASSESSORIA

A cada dia a população acreana tem demonstrado mais seu apoio à pré-candidatura de Jenilson Leite (PSB) ao Governo do Estado.

Prova disso foi a servidora da Saúde conhecida como Beata, que ao encontrar o deputado no Pronto Socorro nesta quarta-feira (25), fez questão de lhe dar um abraço para demonstrar seu apoio. Além do carinho, Beata ainda fez uma oração pedindo a Deus que ele seja o próximo governador do estado.

“Assim como tu abriu o mar vermelho, abre as portas para esse homem ser o nosso governador. Eu creio, em nome de Jesus, na nossa vitória”, disse a servidora.

A aceitação de Jenilson é percebida nas ruas e, principalmente, entre os servidores públicos, fruto de seu trabalho na Assembleia Legislativa ao longo dos seus dois mandatos como deputado estadual. O parlamentar mais produtivo da história da Aleac dedicou-se ao longo destes mais de sete anos à defesa dos servidores públicos

