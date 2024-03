Caso Gedeon: mais um suspeito de envolvimento no assassinato do ex-prefeito é capturado pela Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira, 29, um desdobramento significativo ocorreu no caso do assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, com a captura de mais um suspeito pela Polícia Civil do Acre (PCAC). A operação, que contou com o apoio crucial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), em cooperação com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE) e a Polícia Civil do Ceará, resultou na prisão de W.M.O., conhecido como “Bolacha”, de 38 anos, em imóveis situados no município de Caucaia – CE, região metropolitana de Fortaleza.

A ação foi desencadeada após a emissão de dois mandados de busca e apreensão pelo Juiz da 3º Vara Criminal de Rio Branco/AC, como parte das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Interestadual (POLINTER/AC). Durante a execução dos mandados, os policiais efetuaram a prisão de W.M.O, suspeito de participação no assassinato de Gedeon Barros.

“Estamos extremamente satisfeitos em anunciar mais um avanço significativo no caso do assassinato do ex-prefeito Gedeon Barros. A equipe da POLINTER trabalhou incansavelmente neste caso, dedicando horas de investigação minuciosa e seguindo todas as pistas com determinação e comprometimento”, enfatizou o Delegado-Geral da PCAC, dr.Henrique Maciel.

Além da prisão do suspeito, os agentes apreenderam um veículo, aparelhos celulares e outros objetos que podem ser de interesse para a investigação em curso. O suspeito será recolhido à unidade prisional de Fortaleza – CE, onde permanecerá à disposição da justiça acreana para os devidos procedimentos legais.

