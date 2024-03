Polícia Civil prende investigado por estupro de vulnerável

Ascom/ PCAC

Na última quarta-feira, 28, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) por meio dos agentes que atuam em Xapuri, cumpriram um mandado de prisão preventiva em face de investigado por estupro de vulnerável.

O suspeito foi denunciado pelo Conselho Tutelar de Xapuri por ter, em tese, tido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. Na data dos fatos o homem apontado pela prática de estupro de vulnerável tinha 23 anos de idade.

Após investigação criminal conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Xapuri e representação policial protocolada pela Delegada de Polícia Civil, Dra. Michelle Boscaro, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do suspeito.

“Infelizmente, no interior do Estado, alguns homens acham normal ter relações sexuais com adolescente menor de 14 anos de idade, mesmo sabendo que é crime. Estamos identificando e apurando todos esses casos, procedendo conforme diz a lei”, explicou a delegada Michelle Boscaro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp