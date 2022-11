Dados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), revelam que, em comparação com os números do ano passado, em 2022 o Acre registrou uma diminuição de 82% dos casos de dengue. Contudo, a gestão estadual recomenda que a população mantenha os cuidados, principalmente com a chegada das chuvas.

