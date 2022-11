Polícia Civil elucida homicídio e prende último investigado pelo crime

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quarta-feira, 23, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) prendeu A. A. da S. de 26 anos de idade em uma residência localizada no bairro Palheiral.

O preso é investigado pelo cometimento do homicídio de Cledson de Jesus Mota, crime ocorrido em 11 de setembro de 2022 em rua do bairro Jorge Lavocat.

A investigação apontou que o preso, em companhia do irmão e outro comparsa, atingiram, com disparos de arma de fogo golpes de faca, ceifaram a vida da vítima.

A. A. da S. e D. da S. O. Já respondem processos criminais por rompimento de equipamento de monitoramento, tráfico de drogas, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado.

Há época dos fatos, a Polícia Civil já havia prendido dois autores do crime e com a prisão de hoje a DHPP encerra o caso com a identificação dos autores com provas robustas e indeléveis sobre a materialidade do crime e encaminhará o inquérito a justiça.

