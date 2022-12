Catador de latinhas morre após ser atropelado na BR-364; motorista foge

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede/ Foto: Ithamar Souza

Um homem de idade e identidade não reveladas foi atropelado e morto na madrugada desta sexta-feira (23), numa das cabeceiras da Ponte do Judia, na BR-364, em Rio Branco (AC).

O corpo está no IMl (Instiuto Médico Legal) e até agora não foi reclamado por ninguém.

Pelos pertences encontrados no local onde o corpo foi achado, os peritos do IML concluíram tratar-se de um catador de latinhas e de material reciclável. Também não se sabe que tipo de veículo atropelou o homem, que morreu no local.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que vai passar a investigar o caso, espera que câmeras de segurança instaladas nas imediações possam ter registrado a cena e ajudem a desvendar o caso.

A morte ocorreu por volta das 2 horas, horário de poucas pessoas nas ruas e de baixa circulação de veículos, o que contribuiu para que não houvesse testemunhas em relação ao possível acidete e à fuga do motorista.

