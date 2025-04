O Centro de Ensino Especial Dom Bosco promoveu, na tarde desta sexta-feira, 25, um encontro com alunos, professores, familiares e a comunidade para marcar o encerramento das ações do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atividade fez parte das ações em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

A programação contou com apresentações de alunos e uma caminhada com a participação da comunidade. Segundo Valéria Daniel, gestora da escola, o evento fecha um mês de atividades, mas o trabalho segue ao longo de todo o ano.

“Durante o mês organizamos ações voltadas para a conscientização. Mas nosso trabalho é contínuo. Atendemos pessoas com autismo e outras deficiências em diversos contextos, e é preciso mobilizar a sociedade para reduzir o preconceito e ampliar a compreensão sobre as capacidades dessas pessoas”, explicou.

Valéria também destacou o papel social da instituição. “Muitos alunos têm sua principal vivência social aqui dentro. Fora da escola, muitas vezes enfrentam exclusão. Aqui, conseguimos promover interação, participação e convivência”, declarou.

Francinete Santos, avó de João Pedro, de 12 anos, contou sobre o desenvolvimento do neto desde que começou a frequentar o Dom Bosco. “Ele começou o acompanhamento com 9 meses. Não andava, não falava. Hoje ele anda, se comunica, participa das atividades e fez amizades. Ele se desenvolveu muito aqui”, relatou.

Viviane Regina dos Santos, mãe de dois alunos, falou sobre o impacto da escola na vida dos filhos. “O Dom Bosco acolheu nossa família. Já ouvi muito julgamento por conta do comportamento das crianças, como se fosse birra ou falta de educação. Mas ações como essa ajudam a informar e a mudar essa visão. É importante que o respeito venha de todos os lados, disse.











The post Centro de Ensino Especial Dom Bosco realiza ação pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp