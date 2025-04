Governador Gladson Camelí prestigia abertura do Intermed em Brasileia e reforça apoio ao esporte e à juventude

Reconhecido pelo compromisso com o esporte e com a juventude acreana, o governador Gladson Camelí participou, na noite desta sexta-feira, 25, da cerimônia de abertura oficial da terceira edição do Intermed, o campeonato universitário internacional de futsal que reúne estudantes brasileiros das universidades bolivianas, na cidade de Brasileia, na região de fronteira.

Durante o evento, realizado no Ginásio Poliesportivo de Brasileia, Camelí foi homenageado pela organização e pelos participantes, em reconhecimento ao apoio dado aos estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia e à valorização de iniciativas esportivas que promovem integração e desenvolvimento.

“Eu visto a camisa do esporte e apoio com orgulho esse evento. Parabenizo todos os envolvidos que fazem do esporte uma ferramenta de união e superação. Estou impressionado com a organização e com o esforço dos jovens e suas famílias, que vêm buscar uma formação médica em um país vizinho e parceiro como a Bolívia”, afirmou o governador.

O campeonato conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), gerida por Ney Amorim. A pasta colaborou na estruturação do evento e forneceu equipamentos esportivos para viabilizar a competição. “Estamos aqui para garantir que ações como essa sejam valorizadas. O esporte transforma vidas, e é papel do governo incentivar essas práticas”, destacou Amorim.

Presente também na solenidade, o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, celebrou a presença dos estudantes e a importância do campeonato para o município. “Esses jovens vêm de longe, criam vínculos com nossa cidade e contribuem para o crescimento de Brasileia. Viva o Intermed! Viva o Acre!”, declarou.

A edição 2025 do Intermed reúne mais de 5 mil estudantes brasileiros das universidades bolivianas Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Universidade Técnica Privada Cosmos (UNITEPC) e Universidad Amazónica de Pando (UAP). A programação inclui partidas de futsal e apresentações culturais, movimentando a economia e o turismo local entre os dias 25 e 27 de abril.

Uma das novidades deste ano é a realização de uma partida amistosa de futsal feminino, viabilizada a pedido da vice-governadora Mailza Assis, que também participou da abertura. “Parabéns aos jovens por essa iniciativa que promove integração e alegria. Que todos tenham uma excelente competição e um futuro brilhante nos estudos”, declarou.

O presidente do Intermed, Matheus da Silva, destacou o crescimento do evento e agradeceu o apoio recebido. “Começamos pequenos e de forma independente, mas com a ajuda essencial do governo e da prefeitura, temos crescido a cada ano. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos”, afirmou.































































