Cerimônia de Formatura na Escola Conci Alves Km 26: Celebração de Conquistas e Novos Desafios

Por Alexandre Lima

Na última quarta-feira, dia 20, a Escola Municipal Conci Alves de Melo, localizada no km 26, da BR 317 (Estrada do Pacífico), promoveu uma emocionante cerimônia de formatura, marcando o encerramento de duas importantes fases educacionais: o 2° período do ensino infantil e o 5° ano do ensino fundamental.

A solene celebração contou com a participação de toda a equipe da escola, sendo liderada pelo gestor Francimar Bezerra. O evento também recebeu Jesus Bispo, coordenador de ensino, além de Lara Mesquita e Celivania Gomes, representantes da Secretaria Municipal de Educação.

A presença calorosa de amigos e familiares dos formandos acrescentou ainda mais alegria a este momento especial. Entre sorrisos e lágrimas de emoção, os alunos foram agraciados com certificados de conclusão, simbolizando não apenas o término de uma etapa, mas também o início de novos desafios e aprendizados.

A atmosfera festiva proporcionou aos presentes a oportunidade de compartilhar a alegria e o orgulho pelos feitos dos formandos. A Escola Conci Alves no Km 26, reafirma seu compromisso com a educação e o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para os desafios que estão por vir.

Nesse dia marcante, a comunidade escolar uniu-se para celebrar não apenas a conquista individual de cada aluno, mas também o coletivo de uma instituição que visa moldar futuros cidadãos capacitados e conscientes.

