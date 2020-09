Cobija monta logística para estudantes de medicina brasileiros se regularizarem

Foto: Alexandre Lima

Autoridades bolivianas anunciaram nessa semana que já estão verificando a possibilidade de os acadêmicos de medicina brasileiros, que estudam no lado boliviano da fronteira com o Acre, poderem regularizar suas situações com as faculdades. À priori, os acadêmicos devem preparar os documentos para que sejam atualizados a passar para Cobija e se apresentarem nas faculdades de medicina bolivianas.

A autorização final sobre o assunto está sendo preparada pelo ministério de relações exteriores da Bolívia e será comunicada aos consulados dos dois países e publicada no decorrer desta semana. Informações preliminares apontam que todos os acadêmicos deverão se apresentar no setor com seus documentos relacionados à covid-19. Só assim poderão adentrar o país vizinho.

Também deverão apresentar todos os documentos nos setores de imigração, para assim, poder entrar em Cobija, ir até a faculdade, se regularizar e retornar para o lado brasileiro. Em relação ao início dos estudos, deverão procurar suas respectivas faculdades para serem orientados.

Fonte: O Alto Acre