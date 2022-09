Colegas boiadeiros do Homem que morreu esmagado em Brasiléia prestam homenagem no sepultamento

Na manhã desta quarta-feira o caminhoneiro boiadeiro que morreu vítima de acidente no ramal da cajazeira em Brasileia foi sepultado. Os boiadeiros de Brasileia e Epitaciolandia fizeram uma grande homenagem percorrendo toda cidade até o cemitério de Epitaciolandia onde aconteceu o sepultamento por volta das 8 da manhã.

O acidente foi no ramal do 26 estrada do pacifico, um menor de 17 anos de idade estava conduzindo Uma moto e bateu no caminhão o motorista do boiadeiro vendo o motoqueiro no chão rapidamente saiu do veículo e foi prestar socorro, momento que o caminhão carregado de boi desceu passando em cima de Emerson Ferreira da Silva de 33 anos de idade vindo morrer na hora.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp