Jogadora acreana se destaca em time boliviano e vai disputar Libertadores Feminina no Equador

Clenilda da Silva Santana, de 20 anos, é de Xapuri, mas foi percebida por olheiros bolivianos a partir de Epitaciolândia, onde já se destacava jogando futebol em equipes locais. Em julho passado, Clenilda embarcou para um período de testes, após firmar contrato com o Always Ready, de La Paz, na divisão feminina.

Na semana passada, o clube de Clenilda se sagrou campeão da Copa Simón Bolívar Feminina, competição disputada na sua fase final por oito equipes de diferentes regiões do país andino. Ao vencer o Astor FC, de Cochabamba, por 3×0, o Always Ready se classificou para a próxima Conmebol Libertadores Feminina.

Com a conquista, ocorrida no último sábado (10), o Always Ready disputará pela primeira vez a competição continental, que acontecerá de 13 a 28 de outubro em Quito, capital do Equador. Este é o primeiro título nacional da equipe de La Paz e será sua estreia na Copa Libertadores.

A atleta xapuriense foi um dos destaque da equipe na competição nacional, jogando tanto como volante quanto como atacante, tendo marcado três gols. Ela tem contrato de seis meses com o Always Ready, que se encerra em dezembro deste ano, a partir de quando não haverá mais disputas.

Com relação à sonhada e inédita disputa da Conmebol Libertadores, ela disse ao ac24horas que a expectativa é muito grande e que, com os reforços que a equipe deverá receber até o começo da competição, espera que o Always Ready faça uma boa participação.

