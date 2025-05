Senador Alan Rick é homenageado em São Paulo como um dos principais defensores do saneamento no Brasil

O senador Alan Rick (União-AC) foi o homenageado da noite desta quinta-feira, 29 de maio, durante o evento “Defensores do Saneamento”, promovido pela ABCON SINDCON – Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, em São Paulo.

A iniciativa reconhece a atuação do parlamentar destacada na formulação e defesa de políticas públicas voltadas à expansão do saneamento básico no Brasil, com ênfase na Amazônia, além do papel decisivo na modernização da legislação ambiental por meio da aprovação da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

“Falar de saneamento é falar de dignidade, de saúde pública e de justiça social. Na Amazônia, mais da metade da população ainda vive sem acesso ao esgotamento sanitário. Isso não é apenas um dado é a expressão concreta da desigualdade”, afirmou o senador.

Para Alan Rick, modernizar a legislação ambiental sem enfraquecer a proteção aos biomas é um passo fundamental para que obras essenciais saiam do papel. “A nova lei garante mais agilidade e segurança nos processos, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. Não há floresta protegida onde falta dignidade. Cuidar do meio ambiente é, também, garantir água limpa, esgoto tratado e saúde para quem vive nele.”

A diretora-executiva da ABCON SINDCON, Christianne Dias, ressaltou que a homenagem reconhece não apenas o trabalho legislativo do senador, mas também sua visão de país.

“O senador Alan Rick teve um papel decisivo em três pautas estruturantes: o licenciamento ambiental, o mercado de carbono e a reforma tributária. Sua atuação técnica e firme contribuiu para garantir equilíbrio entre sustentabilidade e desenvolvimento. Ele é, com justiça, um verdadeiro defensor do saneamento”, afirmou.

Christianne ressaltou ainda o simbolismo da homenagem: “O senador Alan Rick tem uma atuação que mostra como políticas públicas bem construídas, com visão de longo prazo, podem transformar realidades.”

A homenagem ao senador integra uma série de reconhecimentos promovidos pela entidade a parlamentares que têm contribuído de forma efetiva para o avanço do saneamento no Brasil